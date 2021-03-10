Bursaspor ilk kez play-off’a bu kadar uzak kaldı

Bursaspor geçen sezon da mücadele ettiği TFF 1. Lig’de ilk kez playoff’a bu kadar uzak kaldı. Yeşilbeyaz takımın, 6. sırada yer alan Altay’la arasında 10 puan fark bulunuyor.

TFF 1. Lig’de 25 hafta geride kalırken Bursaspor, 34 puanla 9. sırada yer alıyor. Playoff mücadelesi veren yeşilbeyazlı takım, geçen sezon da dahil ilk kez hedefinden bu kadar uzak kaldı. Son 7 haftada 4 puan toplayan Bursaspor, üst sıralardan adeta koptu. Playoff barajı içinde bulunan en alttaki takım olan Altay’dan 10 puan geride bulunan Bursa ekibi, kalan haftalarda bu farkı kapatmak için uğraş verecek. Ancak Bursaspor’un Altay’dan önce geçmesi gereken iki takım (Tuzlaspor, Keçiörengücü) daha bulunuyor.

Yeşilbeyazlılar bu hafta sahasında Ankaraspor’u konuk edecek. Mücadele pazar günü saat 19.00’da oynanacak.

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