Osmangazi Bilgi Evlerinde kontrollü normalleşme dönemi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte yeniden hizmete başlayan Emek Bilgi Evi’ni ziyaret etti. Çocuk etkinlik sınıfında yer alan öğrenciler ile oyunlar oynayan Başkan Dündar, Bilgi Evleri’nde birbirinden farklı eğitim programları düzenleyerek çocukları geleceğe hazırladıklarını söyledi.

‘İyi bir yaşam ancak iyi bir eğitimle inşa edilebilir’ düşüncesine ile hareket eden Osmangazi Belediyesi’nin ilçenin çeşitli noktalarında hayata geçirdiği Bilgi Evleri, kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte yeniden hizmet vermeye başladı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının uygulanarak tedbirlerin en üst düzeyde tutulduğu Emek, Demirkapı ve Hüdavendigar Bilgi Evleri’nde öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Hüdavendigar ve Demirkapı Bilgi Evleri’nde açılan okul öncesi etkinlik sınıflarında, 45 yaş grubundaki 110 çocuğa alanında uzman kişiler tarafından el ve göz koordinasyonlarını destekleyen oyunların yanı sıra değerler eğitimi veriliyor.

Emek Bilgi Evi’nde ise ilkokul öğrencilerine yönelik açılan sınıflarda akıl zeka oyunları oynatılarak çocukların zekalarını güçlendirici aktiviteler yürütülüyor. Öğrenci ve vatandaşlara yönelik ney, gitar, satranç ve drama kurslarının da yer aldığı Bilgi Evleri, ayrıca zengin kütüphanelere de sahip. Ders kitapları, edebiyat kitapları, hikaye ve romanlar, dünya klasikleri, yerli klasikler, kaynak kitaplar, kişisel gelişim serisi ve benzeri olmak üzere yüzlerce kitap kütüphanelerde yer alıyor.

Çocukların ve gençlerin eğitim hayatlarına destek olmayı üzerine düşen önemli bir görev olarak gören Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Emek Bilgi Evi’ni ziyaret etti. Çocuk etkinlik sınıfında yer alan öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Dündar, “Pandemi kurallara çerçevesinde bilgi evleri ve sosyal gelişim merkezlerinde eğitimlerimiz kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladı. Çocuklarımızın ve öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamak adına bu tesislerimizde tüm imkanlar mevcut. Çocuklarımız serbest olarak ders çalışabilirler, kütüphanelerden faydalanarak kitap alabilirler, alanın uzman hocalar tarafından verilen gitar, ney gibi kurslara katılabilirler” dedi.

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