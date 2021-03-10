Kısıtlamaların kalktığı ikinci hafta sonunda hava durumu Uludağ'da yarın kar yağışı bekleniyor, hafta sonu parçalı bulutlu

Yeni normalleşmeyle birlikte kısıtlamaların kalktığı ikinci hafta sonunda Bursa'da hava durumu nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Meteoroloji Bursa için 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün Bursa çok bulutlu, sıcaklık en yüksek 18, en düşük 3 derece olacak. Cumartesi ve pazar günü parçalı bulutlu olması beklenen Bursa'da, cuma ve cumartesi gecesi yer yer zirai don oluşması bekleniyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da bugün çok bulutlu bulutlu, yarın kar yağışı bekleniyor. Sıcaklığın en yüksek 8, en düşük sıfırın altında 4 derece olacağı tahmin ediliyor. Uludağ'da kar kalınlığı ise 54 santimetre olarak bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.