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SMA hastası Eda için seferber oldular Minik Eda için kuş mezadı yaptılar, 2 günde 60 bin TL topladılar

İHA

SMA hastası Eda için seferber oldular Minik Eda için kuş mezadı yaptılar, 2 günde 60 bin TL topladılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde SMA hastası minik Eda’nın tedavi masrafları için kuş mezadı yapıldı.
Eda Öz, sağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi. Ancak zamanla kasları zayıfladı. Hareketlerinde kısıtlamalar meydana geldi, uzun bir süre bronşit hastalığı dolayısıyla yoğun bakım ünitesinde kaldı. 3 yaşında olan minik Eda, yaklaşık 3 yıldır evinde makineye bağlı olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor. Minik Eda'nın annesi çocuğunun tedavisi için son umutlarının ABD olduğunu söyledi. Aile, maddî imkansızlıklar sebebiyle bunlara ulaşamıyor. Çaresiz anne kızı için kampanya başlattı. Hayırseverlerden gelecek bir yardım elini bekliyor. Yurt dışındaki tedavi masrafları 2 milyon EURO'yu geçiyor. Kampanya çerçevesinde şu ana kadar 900 bin TL toplandı. Eda'ya duyarsız kalmayan hayırseverler kendi çaplarında yardım kampanyasına katkıda bulunuyor. İnegöl'deki kuşçular da kampanyaya destek olmak için 2 kuş mezadı tertip etti. Minik Eda için kuşlarını açık artırmayla sattılar. 2 günde 60 bin TL para toplandı. Toplanan paralar Eda'nın dayısına teslim edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Emre Şayla, "İnegöl'ün evladı minik Eda'nın tedavi olması için bir kampanya başlatıldı. Bizler de buna destek olmak için arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede kuş mezadı düzenlemeye karar verdik. Sosyal medya hesaplarımızda yaptığımız kuş mezadına herkes büyük ilgi gösterdi ve 60 TL gibi bir para toplandı. Ordu ilimizde de böyle küçük çocuğumuz vardı, Ordular onun kampanya başlattı ve 23 ay gibi bir sürede bu paralar toplandı tedavisi yapıldı" dedi.
Eda'nın dayısı Sedat Baytekin ise kuşçulara teşekkür ederek, kendilerini destek oldukları için yeğenin adına teşekkür etti. Baytekin yeğenin şu anda hastanede yattığını, artık fazla zamanı olmadığı ve bir an önce tedavi olması gerektiğini ifade etti.

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