Vali Canbolat'tan miraç kandili mesajı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, miraç kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Yakup Canbolat, mesajında, "Üç aylar içerisinde idrak edeceğimiz mübarek gecelerden birisi olan sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, manevî değerlerin güç kazandığı miraç kandiline erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği ve İslâm âleminin asırlardan bu yana büyük bir coşkuyla idrak ettiği bu gece; diğer kandil geceleri gibi insanın gönlünü aydınlatan, manevî değerlerin güçlenmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin yaşandığı, manevî dünyamızın aydınlandığı özel günlerdendir. Bütün dünyanın başta küresel salgın olmak üzere terör, göç, doğal afetler gibi sorunlarla mücadele ettiği bu olağanüstü günlerde bizlere düşen en önemli görev, inancımızdan ve kültürümüzden aldığımız güç, sabır ve sağduyu ile hareket ederek umutsuzluğa düşmeden gerekli tedbirlere uyarak bu zorlu sınavı birlikte atlatmaktır. Bu duygularla milletimizin ve İslâm âleminin miraç gecesini tebrik ediyor, aff, rahmet, bereket, sağlık ve huzura kavuşmasına vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

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