Bursaspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 26. haftasında karşılaşacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Yeşilbeyazlı takım bugünkü çalışmasında kuvvet antrenmanı yaptı.
TFF 1. Lig’in 26. haftasında sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarınıÖzlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktörümüz Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman1 saat sürdü. Isınmahareketleriyle başlayan antrenman, paspres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde kuvvet çalışması yaptı. Futbolcuların bu idman sırasında zorlandıkları göründü. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
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