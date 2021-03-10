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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ İçecek Türkiye’nin ilklerine imza atıyor

İHA

Uludağ İçecek Türkiye’nin ilklerine imza atıyor

Uludağ İçecek; küresel ısınmanın sınırlandırılması adına harekete geçen Türkiye’deki ilk gıda & içecek firması oldu.
Uludağ İçecek Türk A.Ş. kurulduğu günden bugüne, 100 yılı aşkın varoluşunun her aşamasında çevre ve toplum için değer oluşturan inovatif adımlarla sektörünün ilklerine imza atıyor. Sürdürülebilirlik konusunda uzun bir geçmişe sahip olan şirket şimdi de Türk gıda ve içecek sektöründe bir ilk olarak, “2 derecenin çok altında küresel ısınma” senaryolarıyla uyumlu emisyon azaltma hedefleri için çalışmalarını başlattı. SBTi (TheScienceBasedTargetsinitiative) ve iş ortakları listesinde resmi olarak yerini aldı.
Sürdürülebilirlik komitesi ve iklim eylemi çalışma grubu faaliyetleri kapsamında bir yıl içerisinde çalışmalarını tamamlayarak, tüm faaliyet alanlarını ve değer zincirini kapsayan emisyon azaltım hedeflerini tüm sektöre ve dünyaya duyuracak.
Sera etkisi, güneş ışınlarının atmosferde bulunan sera gazları tarafından tutulması ile dünyadaki sıcaklığını yaşanabilir bir dengede tutan doğal bir süreç. Ancak gitgide artan sanayi faaliyetleri bu gazların doğal dengesini bozmuş, küresel ısınmayı ve beraberinde iklim değişikliğini tetikledi. Kontrolsüz nüfus artışı, bilinçsiz sanayileşme, ormanların yıkımı, güneş ve rüzgar enerjisi gibi sürdürülebilir temiz enerji kaynakları yerine fosil yakıt kullanımı gibi pek çok faktör karbon ayak izinin kontrolsüz bir şekilde artışına sebep oldu. Bu da dünyanın ortalama sıcaklığının hızla artmasına, aşırı hava olaylarının baş göstermesine ve dünyadaki canlı yaşamının ciddi tehdit altında olmasına neden oluyor. Bunun yanı sıra, dünya ekonomisi de tüm bu etkiler neticesinde kuraklık, ormansızlaşma, çölleşme, susuzluk ve sel gibi felaketler nedeniyle her yıl ciddi oranda küçülmeler yaşanması bekleniyor.
Dünya hükümetleri 2015 Paris Anlaşması ile Küresel ısınmanın yıkıcı etkilerinin önüne geçmek adına küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 2 derecenin çok altına düşürmeyi taahhüt ettiler ve ısınmayı 1,5 dereceyi ile sınırlandırmak adına aksiyon planlarını devreye aldılar. 2018'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kaçınmak için küresel ısınmanın sanayi öncesi ortalama sıcaklıklar ile kıyaslandığında 1,5 dereceyi geçmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bunu başarmak için, sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yarıya indirilmesi ve 2050'ye kadar net sıfıra düşmesi gerekiyor. 197 ülkenin taraf olduğu Paris Anlaşması ile beraber ülkeler bu alandaki Ulusal Katkılarını (NDC) ve çabalarını ifade ettiler. Ancak ülkelerin bu çabaları tek başına yeterli gelmiyor. İş dünyasının ve sektörlerin de bu mücadelede yer almaları hayati bir öneme sahip.
Paris İklim Değişikliği Anlaşması ile uyumlu bilim temelli hedefler, iş dünyasının ve sektörlerin katılımında en önemli araçlar olarak değerlendiriliyor. Firmalar, bilim temelli hedefler benimseyerek büyüme yolunda takip edecekleri stratejilerin hem sürdürülebilirliğini hem de iklim değişikliği ile mücadelede gerçek ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini takip edilebilir. Denetlenebilir ve şeffaf bir şekilde teyit etme imkanı yakalanıyor. Bu noktada Bilim Temelli Hedefler (SBT) ve Bilim Temelli Hedefler girişimi (SBTi), bu alandaki çalışmaların kurumsallaştırılması ve yaygınlaştırılmasında, dünya çapındaki en önemli çalışma olarak karşımıza çıkıyor.
The United Nations Global Compact, World ResourcesInstitute (WRI) ve the World WideFundfor Nature (WWF) arasındaki bir ortaklık olan TheScienceBasedTargetsinitiative (Bilim Temelli Hedefler girişimi, SBTi), şirketlerin bilime dayalı emisyon azaltma hedefleri belirlemesini sağlayarak özel sektörde efektif iklim eylemlerini yönlendiriyor. Bilim temelli hedefler (SBT) ise , şirketlere iklim değişikliğinin kötü etkilerini önlemek için sera gazı emisyonlarını ne ölçüde ve ne kadar sürede azaltmaları gerektiğini gösteriyor. SBTi bu anlamda; “İklim bilimi doğrultusunda emisyon azaltma ve net sıfır hedeflerinde en iyi uygulamaları tanımlamakta ve teşvik etmekte. En son iklim bilimi doğrultusunda bilime dayalı hedefler belirleyen şirketlere teknik yardım ve uzman kaynakları sağlamakta. Şirketlere hedeflerin bağımsız olarak değerlendirilmesini ve doğrulanmasını sağlamak için uzman ekiplerin bir araya gelmesini sağlamaktadır. Şu ana kadar dünya çapında 1200’ün üzerinde şirket ScienceBasedTargets çatısı altında toplanmış ve 600 üzerinde firma bilim temelli hedefler yaklaşımını benimseyerek net sıfır karbon’a ulaşmak amacıyla ciddi hedefler benimsemiştir”

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