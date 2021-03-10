‘Mavi İnegöl’ için kesintisiz denetim

İnegöl Belediyesi, kontrollü normalleşme sürecinde ‘mavi İnegöl’ için denetimlerine devam ediyor.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta başlayan kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyete başlayan işletmeler başta olmak üzere ilçe halkının yoğun olarak kullandığı iş kollarından bakkal, market, restoran, kafeterya, pastane, kahvehane, çay bahçesi ve berber gibi işletmeleri denetledi. Ekipler yaptıkları denetimde işletmelerin İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen genelgede yer alan tedbirlere uyup uyulmadığı, genel temizlik şartlarına riayet edip etmediklerini kontrol etti. Ekipler toplu ulaşım araçlarını da denetleyerek kurallara uyulması için uyarılarda bulundu.

Mavi İnegöl hedefine tedbirlere riayet edilerek ulaşılabileceğini aktaran İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe halkına uyarıda bulundu. Başkan Alper Taban, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni normalleşme sürecinde 1 haftayı geri de bıraktık. Sürecin en başından bu yana İnegöl Belediyesi olarak hem işletmelere hem de vatandaşlarımızın yoğun kullandığı alanlara denetimler gerçekleştirdik. Her gün sevdiklerimizi toprağa verdiğimiz, bir araya gelemediğimiz bu günlerde birbirimizi uyarmaya ihtiyacımızın olmadığını düşünüyorum. Ancak biz yine de sizleri ziyaret etmeye devam ediyoruz. Mavi İnegöl ve Mavi Bursa hedefine topyekûn mücadele ile ulaşabiliriz. Ekiplerimiz sürekli sahada hizmete devam ediyor. Salgını sonlandırmak bizim elimizde. Yaşamımızda tedbirlere riayet ederek bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmayı hedefliyoruz’’ dedi.

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