Zübeyde Ana Çocuk Akademisi açılıyor

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mudanya Belediyesi’nin yapımını tamamladığı Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, ay sonunda açılıyor.

Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, çocuklara eğitim verebilmek için gün sayıyor. Bu ay sonunda açılışı yapılacak olan akademide son hazırlıkları yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kayıtlara başlandığını duyurdu.

Hayri Türkyılmaz, “Söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemizin güçlenmesinin çocukların alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olduğuna inanıyorum. Eğitimde fırsat eşitliği, laik, çağdaş temeller üzerine kurulu eğitimi köklendirmek adına hayata geçirdiğimiz çocuk akademimiz gün sayıyor” ifadelerini kullandı.

Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’nde ön kayıtlar başlarken, 444 89 22 aranarak 2901 numaralı dahilî hattan bilgi alınabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.