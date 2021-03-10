Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çiftçilere budama makası dağıtıldı.

Orhaneli Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile dijitâl tarım pazarına kaydını yaptıran 50 çiftçiye budama makası hediye edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijitâl tarım pazarı platformu sürüyor. Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Ali Aykurt ve İlçe Tarım Müdürü Yasin Günhan, Pazar yerinde düzenlenen programda çiftçilere budama makaslarını takdim etti.

Başkan Ali Aykurt, "Çiftçimizin her zaman yanındayız. Büyükşehir ile birlikte yaptığımız projelerle elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Özellikle son 10 yıl içerisinde fidan dikimiyle ve meyve üretimiyle köylümüz daha çok kazanmaya başladı. Daha önce bu bölgede buğday, arpa, burçak gibi üretim yapılırken, son 5 yıl içerisinde kiraz ve ceviz üretimi ile başlayıp yaban mersini, cennet hurması, ahududu, kurt üzümü meyveleri yaygınlaştı. Büyükşehir Belediyemizle dağıtımını yaparak sizlerin daha iyi kazançlar elde etmeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu da, "Merkezî idare ve mahallî idare temsilcilerinin yapmış olduğu çalışmaların semeresini alıyoruz. Ziraî ürün değeri olan bitkilerin en önemli merkezlerinden bir tanesinin Orhaneli olduğu ortaya çıktı. 1 litre benzin 6 lira, 1 kilo yaban mersini 60 lira. Elimizdeki değerleri iyi kullanırsak, iyi işlersek petrolden 10 kat değerli elimizde malzememiz var. Toprağımız var, güneşimiz var, adamımız var, devletimiz var, her şeyimiz var” dedi.

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