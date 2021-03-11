Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Bursa ile İstanbul arasında yolcu taşıyan deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

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