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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

İHA

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında yolcu taşıyan deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

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