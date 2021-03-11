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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Acemler’e odaklandı

İHA

Büyükşehir Acemler’e odaklandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Acemler’deki trafik yükünü azaltacak çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Çevre Yolu’ndan gelip, İzmir istikametine gidecek araçların oluşturduğu yoğunluk, ilave şerit uygulamasıyla ortadan kalkacak.
Bursa’yı doğu batı aksında bağlayan tek ana arter olması nedeniyle kent içi trafiğin düğüm noktalarından olan Acemler’e nefes aldıracak bir çalışmaya daha start verildi. Bölgedeki yoğunluğu azaltmak adına daha önce çevre yolu dönüş kollarına şerit ilaveleri yapan Büyükşehir Belediyesi, Hayran Caddesi ve D200 karayolundan gelen araçların yoğunluk oluşturmadan kavşağı kullanabilmeleri amacıyla Emniyet Müdürlüğü binası önüne projelendirdiği tüp geçit projesinde çalışmalara hızla devam ediyor. Bu proje kapsamında fore kazık çalışmaları devam ederken, Çevre Yolu’ndan gelip İzmir istikametine gidecek araçların oluşturduğu yoğunluğun önüne geçmek için bu bölgede de şerit genişletmesi yapılıyor. Avrupa Konseyi Çevre Yolu Acemler Kavşağı BUSKİ kolu yol genişletme çalışmaları kapsamında 260 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde perde duvar imalatı ile yol genişletmesi için gerekli olan kazı ve dolgu imalatları tamamlandı. Yağmur suyu, korkuluk, bordür ve tretuvar imalatlarının tamamlanmasının ardından yapılacak asfaltlama ile yol 4 şeride çıkarılacak ve İzmir yoluna dönecek araçların oluşturduğu yoğunluk ortadan kalkacak.
Çok yönlü çalışma
Acemler’deki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla bölgede hummalı bir çalışma sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin, Ali Osman Sönmez Hastanesi karşısındaki alana kazandıracağı otobüs ve özel araçlar için otopark projesi de hızla ilerliyor. Ali Osman Sönmez Hastanesi karşısı ve Hayran Caddesi yolu üzerine yaklaşık 15 bin 450 metrekare alana kurulan şehir içi otobüs ve araç otopark alanında asfaltlama öncesi son dolgu çalışmaları yapılıyor. Alan içerisinde 15 otobüs ve 1 taksi peronu ile 272 araçlık açık otopark bulunacak. Açık otopark, hem bölge otoparkı olarak kullanılacak hem de Ali Osman Sönmez Hastanesinin açılmasının ardından gelecek hasta yakınlarının parklanma ihtiyacını karşılayacak. Mevcutta bulunan Batı Garajı ve Acemler istasyonu yanında bulunan otobüs alanı yeni yapılan yere taşınacak.
Yol medeniyettir
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘yol medeniyettir’ diyerek son 3 yılda ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini, dünyada yatırımların durma noktasına geldiği pandemi sürecine rağmen ulaşım projelerinden asla taviz vermediklerini söyledi. Bursa’nın en önemli gündem maddesi olan ulaşıma köklü çözümler üretmek adına çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Acemler Kavşağı dönüş kollarına daha önce yaptığımız ilave şerit uygulamaları saatlik geçiş kapasitesinde önemli bir artış sağladı. Çevre yolundan gelip, BUSKİ önünden İzmir istikametine gidecek araçların kavşak koluna gelmeden oluşturdukları yoğunluğun ortadan kaldırılması için bu bölgede de şerit genişletmesi yapıyoruz. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü önündeki genişletme çalışmasını daha önce tamamlamıştık. Bu çalışma tamamlandığında yoğunluğun önemli ölçüde azalacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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