Bursaspor Kulübü, Fehmizat Bayraktar’ı unutmadı ‘Teksaslılar ölmez, kalplerde yaşar’

Bursaspor ile Ankaragücü kulüpleri arasındaki dostluğun en büyük rolü olan şehit Abdülkerim Bayraktar’ın ikiz kardeşi Fehmizat Bayraktar, 6. ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Yeşilbeyazlı kulüp, yayımladığı mesajda “Teksaslılar Ölmez, Kalplerde Yaşar!”
TFF 1. Lig kulüplerinden Bursaspor, efsane taraftarını ölüm yıl dönümünde unutmadı. YeşilBeyazlı kulüp, Ankaragücü ile Bursaspor'un kardeşliğinde önemli bir rolü olan şehit Abdülkerim Bayraktar'ın ikiz kardeşi Fehmizat Bayraktar'ı 6. ölüm yıldönümünde yayımladığı mesajla andı. Bursaspor Kulübü’nün, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verildi: “Fehmizat Bayraktar'ı vefatının 6. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Teksaslılar Ölmez, Kalplerde Yaşar!”
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