Bursaspor Kulübü, Fehmizat Bayraktar’ı unutmadı ‘Teksaslılar ölmez, kalplerde yaşar’

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor ile Ankaragücü kulüpleri arasındaki dostluğun en büyük rolü olan şehit Abdülkerim Bayraktar’ın ikiz kardeşi Fehmizat Bayraktar, 6. ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Yeşilbeyazlı kulüp, yayımladığı mesajda “Teksaslılar Ölmez, Kalplerde Yaşar!”

TFF 1. Lig kulüplerinden Bursaspor, efsane taraftarını ölüm yıl dönümünde unutmadı. YeşilBeyazlı kulüp, Ankaragücü ile Bursaspor'un kardeşliğinde önemli bir rolü olan şehit Abdülkerim Bayraktar'ın ikiz kardeşi Fehmizat Bayraktar'ı 6. ölüm yıldönümünde yayımladığı mesajla andı. Bursaspor Kulübü’nün, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verildi: “Fehmizat Bayraktar'ı vefatının 6. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Teksaslılar Ölmez, Kalplerde Yaşar!”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.