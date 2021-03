Akademili çiftçilerle katma değeri yüksek üretim Önce eğitim, sonra dikim

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması için fide ve fidan dağıtımı yaptığı çiftçileri, Büyükşehir Çiftçi Akademisi’nde doğru üretim teknikleri konusunda bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi, artık fidan talebinde bulunan çiftçilere önce eğitim, sonra fidan verecek.

Tarımsal kalkınma hedefiyle yüksek verimli hayvan ırklarının temini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı, ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş. aracılığıyla çiftçi eğitimleri konusunda da önemli bir adım attı. Bursa’nın üzümsü meyveler alanında lider konuma gelmesi ve çiftçilerin katma değeri yüksek ürün üretimi konusunda desteklenmesi amacıyla Tarım A.Ş. tarafından 2018 yılında başlatılan “Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi” ve “Yaban Mersini Yetiştiriciliği Projesi” kapsamında bugüne kadar çiftçilere 650 bin adet fide ve fidan desteği sağlandı. Bu desteği artırarak her yıl 1,5 milyon fide ve fidan desteği sağlamayı hedefleyen Tarım A.Ş., elde edilen ürün miktarı ve ürün kalitesinin artırılması amacıyla çiftçilerin eğitimi için de önemli bir projeyi başlattı.

Çiftçi Akademisi

Fide ve fidan desteğinin yanında eğitim ve örnek uygulamalarla çiftçileri en doğru şekilde yönlendirmeyi amaçlayan Tarım A.Ş., “Büyükşehir Çiftçi Akademisi” çatısı altında eğitim faaliyetlerine başladı. İlk aşamada önceki dönemlerde Tarım A.Ş.’den fide ve fidan desteği alan tüm çiftçiler eğitimden geçiriliyor. Fidanın özellikleri, toprağın besin değerleri, doğru gübreleme ve ilaçlama gibi üretimin her alanında bilgilendirilen çiftçilere, eğitim sonunda katılım belgesi veriliyor. Önümüzdeki süreçte ise eğitimler, daha fidanlar dağıtılmadan yapılacak. Fidan talebinde bulunan çiftçiler, önce eğitilecek, ardından da fidan desteği sağlanacak. Bu süreçte çiftçilere yaban mersini yetiştiriciliğinin yanı sıra ahududu, çilek, lavanta, gojiberry yetiştiriciliği konusunda da eğitimler verilecek.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan çiftçilere katılım belgelerini dağıtılan Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, “Verimli tarım arazilerine sahip olan kentimizin kıymetini biliyoruz ve ona hak ettiği değeri verebilmek için canla başla çalışıyoruz. Fidan temininden, eğitimlerin verilmesine ve oradan ürünün pazarlanmasına kadar tüm süreçlerde çiftçimizin yanındayız. Gerek eğitim faaliyetleri, gerekse de fidan destekleri konusunda çiftçilerimiz bizimle kolaylıklı temasa geçebilirler” dedi.

