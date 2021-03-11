Eğitimin gönüllü neferleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerine ‘mahalle gönüllüsü’ olarak katılan vatandaşlar, 10 okula mini spor salonları kazandırılması projesine boya badana yaparak büyük katkı sağladı.

Gönüllülük kavramının toplumda daha geniş kitlelere yayılması, günlük hayatın doğal bir parçası haline gelmesi, gönüllü çalışmaların yerel, ulusal ve global platformlarda tanıtılması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bursa Mahalle Gönüllüleri hareketi çığ gibi büyüyor. Kısa bir sürede 1000 kişiyi aşan bir hizmet ordusuna dönüşen mahalle gönüllüleri, ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtımı, sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi, 65 yaş üstü vatandaşların tek tek evde ziyaret edilmesi gibi projelerin ardından şimdi de eğitim için seferber oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin spor salonu bulunmayan okullara mini spor salonları kazandırılması projesinde de gönüllüler aktif olarak görev aldı.

Boya badana gönüllülerden

Proje kapsamında spor salonuna dönüştürülecek alanlarda gerekli tadilatlar Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılırken, mahalle gönüllüleri de salonların boya badana işlemlerini yaptı. Proje kapsamında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Orhaneli ve Yenişehir ilçelerindeki 10 okula toplamda 1100 metrekare spor alanı kazandırılmış oldu. Kamu hizmetlerinde gönüllü olarak görev alan vatandaşlar, dayanışma ve işbirliği konusunda herkese örnek olurken, öğrenciler de daha sağlıklı ortamlarda spor yapma imkanına kavuştu.

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