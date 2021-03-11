Kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında baygın halde bulunan Mehmet Ç. (34) için polis ve sağlık ekipleri seferber oldu. Uzun süre uyandırılamayan Mehmet Ç.'nin aldığı kötü haber üzerine bayıldığı ortaya çıktı.

BursaAnkara Karayolu, Hikmet Şahin Köprülü kavşak altında, saat 10.30 sıralarında park halindeki hafif ticari araç içerisinde, hareketsiz haldeki sürücü Mehmet Ç.'yi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin tüm çabasına rağmen Mehmet Ç. uyandırılamadı. Sağlık ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi´ne götürüldü. Doktorların müdahalesi sonrası bilinci yerine gelen sürücünün aldığı kötü bir haber nedeniyle sinir krizi geçirerek, bayıldığı öğrenildi. Mehmet Ç.´nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-11 11:48:22



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