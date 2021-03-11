Bursaspor, kara bulutları dağıtmak istiyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Son haftalarda kötü gidişatı nedeniyle hedefinden git gide uzaklaşan Bursaspor, Ankaraspor maçıyla birlikte olumsuz havayı dağıtmayı amaçlıyor.
Spor Toto 1'inci Lig´de ikinci yarıdaki performansıyla düşüşe geçen Bursaspor, Play-Off hattından uzaklaştı. Son olarak Bolu deplasmanındaki mağlubiyetin ardından, Play-Off hattı ile arasındaki puan farkı 10´a yükselen Bursa temsilcisi, Süper Lig umutlarını da oldukça fazla zora soktu. Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu´nda da istifalar peş peşe gelirken, bu hafta sahasında Ankaraspor´u konuk edecek olan Bursa ekibi, ateş hattındaki rakibini yenerek kara bulutları bir nebze dağıtmayı amaçlıyor.
Bu yıl oynadığı maçlarda talihsiz sonuçlar alan Bursaspor´a, 2021´in ise yaramadığı görüldü. Ligde bu yıl 9 lig maçı oynayan Bursa temsilcisi; bu mücadelelerin yalnızca 3´ünü kazanabildi. 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılan Bursa ekibi, bir kez de eşitliğe razı oldu. Ayrıca Türkiye Kupası Son 16 Turu´na yükselmesine karşın, Fraport-TAV Antalyaspor´a evinde 3-0 kaybeden Bursaspor, kupaya da veda etti.
Lig sıralamasında 9. basamakta bulunan Bursaspor, Ankaraspor maçıyla birlikte iç sahadaki etkinliğini de yeniden kazanmak istiyor. Sahasındaki 3 maçlık galibiyet hasretine, son randevusunda Akhisarspor´u geriden gelerek yenip son veren Bursa temsilcisi, iç sahada da dilediği performansı bu sezon göstermekte zorluk yaşadı. Bursaspor, sahasındaki 12 maçın 6´sını kazanırken, birinde berabere kaldı, 5 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-03-11 11:50:49
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