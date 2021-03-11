Sağlıklı böbrekler için su için

Medicana Bursa Hastanesi ve Uludağ Premium, herkesi böbrek sağlığı için su içmeye davet etti.

Medicana Bursa Hastanesi ve Uludağ Premium, 11 Mart Dünya Böbrek Günü'nde böbrek sağlığında suyun önemi stant açtı. Su tüketiminin böbrek sağlığı açısından önemini vurgulamak ve böbrek sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlikte su ikram edildi. Medicana Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, ''Böbrek hastalıkları, tüm dünyada adeta salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya genelinde erişkinlerin yaklaşık yüzde 10'unda bir çeşit böbrek hasarı olduğu tahmin edilmektedir. Böbrek hastalığı olan bireylerde morbidite ve mortalite hızları nüfusun geneline göre 1030 kat yüksektir. Yüksek morbidite hızları bu hastaların aile ve sosyal yaşantılarını olumsuz etkiler ve üretkenliklerini engeller. Böbrek hastalıklarına karşı farkındalık düşüktür ve hastalık sinsi seyreder. Ülkemizde kronik böbrek hastalığının prevalansı yüzde 15,7 olarak bulunmuştur. Bu, ülkemizde 7,5 milyon kronik böbrek hastası bulunduğunu, yani her 67 erişkinden birinin böbrek hastalığı olduğunu göstermektedir. Böbrek hastalıklarının farkındalığı ise yüzde 1,6 düzeyindedir" dedi.

Hastane Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı ise, "Hastane olarak bu tarz sosyal sorumluluk örneği taşıyan etkinliklerde yer almak bizi gururlandırıyor. Bugünkü etkinlik ile böbrek sağlığına dikkat çekmek istedik. Özellikle hastalarımızı böbrek sağlığı hakkında bilgilendirerek onları sağlıklı yaşam, doğru beslenme ve düzenli su içmeye yönlendirmek hedefiyle bu etkinliği düzenledik. Medicana Bursa Hastanesi olarak bu tür projelerin öncüsü ve en büyük destekçisi olacağız. Koruyucu hekimliğe vermiş olduğumuz hassasiyet ve sorumluluk çerçevesinde böbrek sağlığı için su tüketimi konusunda her zaman farkındalık oluşturmak arzusundayız'' şeklinde konuştu.

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