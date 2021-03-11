Bursa basınının acı kaybı

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Bursa'da spor basınına uzun yıllar emek veren ASGD Bursa Şubesi eski başkanlarından Muhterem Çakır vefat etti.

Bursa'daki çeşitli gazetelerde uzun yıllar spor yazarlığı yapan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Bursa Şubesi eski başkanlarından Muhterem Çakır (63), akciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Muhasebecilik mesleği ile birlikte spor gazeteciliği yapan Muhterem Çakır, 2019 yılında geçirdiği trafik kazasında omiriliğinde oluşan hasar nedeniyle felç geçirmişti. İki yıldır yatağa bağlı olarak yaşayan Çakır'ın akciğerlerinde yetmezlik oluştuğu öğrenildi. Çakır, bugün Pınarbaşı Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Alacahırka Mezarlığı'na defnedilecek.

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