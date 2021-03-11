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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa basınının acı kaybı

İHA

Bursa basınının acı kaybı

Bursa'da spor basınına uzun yıllar emek veren ASGD Bursa Şubesi eski başkanlarından Muhterem Çakır vefat etti.
Bursa'daki çeşitli gazetelerde uzun yıllar spor yazarlığı yapan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Bursa Şubesi eski başkanlarından Muhterem Çakır (63), akciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Muhasebecilik mesleği ile birlikte spor gazeteciliği yapan Muhterem Çakır, 2019 yılında geçirdiği trafik kazasında omiriliğinde oluşan hasar nedeniyle felç geçirmişti. İki yıldır yatağa bağlı olarak yaşayan Çakır'ın akciğerlerinde yetmezlik oluştuğu öğrenildi. Çakır, bugün Pınarbaşı Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Alacahırka Mezarlığı'na defnedilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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