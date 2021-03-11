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Acar: "İstiklâl Marşımızı, gelecek nesillere aktarmayı vazife bileceğiz"

İHA

Acar: "İstiklâl Marşımızı, gelecek nesillere aktarmayı vazife bileceğiz"

EğitimBirSen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, İstiklâl Marşının kabulünün 100. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Asım’ın nesline yakışır bir ahlak ve azimle, İstiklâl Marşımızı bütün gerçekliğiyle gelecek nesillerimize aktarmayı kendimize ödev bileceğiz" dedi.
Bağımsızlık mücadelesinin en önemli tims3ali olan İstiklâl Marşının kabulünün 100. yılıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan EğitimBirSen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Emperyalist devletlerin güç birliği hâlinde yok etmek istedikleri milletimizin, istiklali için verdiği kurtuluş mücadelesinin hedefini, ilkelerini, ruhunu ve felsefesini yansıtan İstiklâl Marşımızın Meclis’te ‘millî marş’ olarak kabul edilişinin 100. yılını idrak ediyoruz. İstiklâl Marşımızın yüzüncü yılının TBMM tarafından ‘İstiklal Marşı Yılı’ olarak ilan edilmesi anlamlı bir karar olmuştur. İstiklal Marşımız, zalimlere karşı imanla direnmenin, düşmana hak ettiği dersi vermenin, millet olarak tarihimize, değerlerimize sahip çıkma destanının en güzel ifadesidir. Her safhası ayrı bir kahramanlık olan İstiklal Harbi’nin milletimiz açısından en derin duygularını, kimliğini, tarihe nam salmış karakterini coşkulu bir dille ortaya koyan bir manifestodur. Mahşer yerini andıran o vatan ve namus savunması günlerinde milletimizin umut ve cesaretini ateşlediği gibi, bugün, yüzüncü yılında da aynı duyguları en yüksek seviyede hissettirmekte, kardeşliğimizi pekiştirmekte, milletimizi kaynaştırmaktadır” dedi.
"İstiklâl Marşı, yüzyıldır ay yıldızlı bayrakla dalgalanan bir özgürlük ve onur duygusunun sesi, sözü ve formudur" diyen Acar, "Milletimizin tarih karşısındaki hissiyatını, değerlerine sahip çıkarken ortaya koyduğu kolektif şuurunu ifade etmesi ve ateşlemesi bakımından ölümsüz bir metindir. Haksızlığa ve batıl olana asla teslim olmayan ruh, mevzideyken bıkmayan bir sabır, yorulmayan azim, emperyalistler karşısında eğilip bükülmeyen, teslim olmayan bir duruşla, geri dönmeyi düşünmeyen bir inançla, yeryüzündeki bütün ölümleri imrendiren ‘şehadet’ duygusuyla yazılmıştır. İstiklâl şairimiz, milletinin ruhunu yakından tanıyan büyük bir münevver, fikirleriyle yön veren bir mütefekkir, arkadaşlık ilişkilerinde diğergam, milleti için her türlü fedakârlığı yapacak kadirşinas bir adam, erdemleriyle mümeyyiz bir şahsiyet, aynı zamanda bir Millî Mücadele kahramanıdır” ifadelerini kullandı.
Acar sözlerini şöyle tamamladı:
“İstiklalimiz için bir marş yazmak demek, iman için, onur için, gelecek nesiller için ateş denizinden geçmek; gelecek için bugünümüzü ve canımızı feda etmeyi göze almaktır. Emperyalizmin ülkemize 15 Temmuz gecesi yaptığı alçak kalkışmaya karşı millet olarak direnişimizle, hür irademizle, bağımsız ve onurlu bir şekilde verdiğimiz ders, bunun böyle olduğunun en son göstergesidir. EğitimBirSen olarak, Asım’ın nesline yaraşır bir ahlak, azim ve iradeyle, İstiklâl Marşımızı bütün gerçekliğiyle yüzyıllar boyunca yaşayacak, gelecek nesillerimize aktarmayı kendimize ödev bileceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklâl Harbimizi en veciz hâliyle bize İstiklâl Marşı olarak armağan Mehmet Akif Ersoy’u, Millî Mücadele şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”

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