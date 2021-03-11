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Tohumluk Vakfı’ndan tarımda iş birliği teklifi

İHA

Tohumluk Vakfı’ndan tarımda iş birliği teklifi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret eden Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ayhan, tarım alanında yapılacak çalışmalar konusunda iş birliği çağrısında bulundu.
Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Halk Evi’ndeki ziyarette Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da yer aldı. Vakfın kuruluş amacı ve çalışmalarını Başkan Turgay Erdem’le paylaşan Pınar Ayhan, kırsal ve kent arasında köprü olmayı hedeflediklerini belirtti. Ayhan, tarım alanında yapılacak çalışmalarda iş birliği teklifinde bulundu.
Tarımsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Nilüfer Belediyesi Kent Bostanı, İhsaniye’deki mini bostan, Nilüfer Bostan, ekoçiftlik, tohum kütüphanesi ve tohum takas şenliği çalışmalarını anlattı. Bu alanda yapılacak iş birliğine hazır olduklarını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Hedefimiz, tarımsal faaliyetleri güçlendirmek, köyden kente göçü engellemek ve üreticiye destek olmak” dedi.

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