Yıldırım’da spor okulları açıldı

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla yapılamayan Yıldırım Belediyesi Kış Spor Okulları, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte hizmete açıldı.

Yıldırım Belediyesi, çocukları sporla buluşturarak gelişimlerine katkı sağlıyor. Kış Spor Okulları, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte başladı. Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde 628 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmaya başlanan 6. dönem Kış Spor Okullarında, yüzme, basketbol, voleybol, tenis, futbol, karate, jimnastik, taekwondo, masa tenisi ve satranç branşlarında uzman antrenörler nezâretinde eğitimler veriliyor.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte eğitimlerimizi başlattık. Ancak her türlü tedbiri alıyoruz. Bu minvâlde öğrenci kontenjanlarımızı düşürdük, ayrıca spor merkezlerimize gelen hemşehrilerimizden ve evlatlarımızdan HES kodlarını istiyoruz. Süreci hemşehrilerimiz için avantajlı hâle getirmek adına elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Bu süreci birlikte atlatacağız” dedi.

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