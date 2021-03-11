Pandemiyle mücadele sürüyor

Gemlik Belediyesi, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren salgına karşı büyük mücadele verdi. Belediye ekipleri temizlikten dezenfeksiyona, tıbbî malzeme desteğinden sosyal yardıma pek çok farklı kalemde çalışmalarına devam ediyor.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktığı sanılan ve kısa sürede bütün dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs, bir yılı aşkın süredir hayatımızın içinde yer alıyor. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarihten itibaren koronavirüs salgınına karşı önemli çalışmalar gerçekleştiren Gemlik Belediyesi, tüm birimleri ile salgının etkilerini azaltmak için çalışmaya devam ediyor.

Bir yılda olağanüstü mücadele

Gemlik Belediyesi’nin koronavirüsle mücadelede gerçekleştirdiği faaliyetlerden öne çıkanlar şöyle:

Belediyeye ait bir araç özel olarak hazırlandı. Araca kurulan anons sistemi ile bilgi amaçlı duyurular yapıldı. Toplu taşıma ve kamu araçlarına, Kur’an kurslarına, ortak kullanım alanlarına dezenfeksiyon yapıldı. Sınavlar öncesi 722 sınıf ve okulların ortak kullanım alanları dezenfekte edildi. Yüz yüze eğitimden önce eğitimin başlayacağı 96 derslikte dezenfeksiyon yapıldı. Toplamda 50 okul, 51 camii ve kamu kurumlarında dezenfeksiyon yapıldı. Devlet hastanesine 1000 adet siperlik, 1500 adet koruyucu başlıklı tulum, 5200 adet cerrahi maske, 763 adet FFP2 FFP3 maske, 12 bin lateks eldiven, 1008 adet UV gözlük, 50 litre dezenfektan teslim edildi. Sağlık çalışanlarına tahsis edilen otelde maske, eldiven ve dezenfeksiyon malzemesi temin edildi. Gemlik halkına 200 binden fazla cerrahi maske dağıtıldı. Belediye binasının çeşitli yerlerine 85 adet dezenfeksiyon şişesi yerleştirildi. Müftülüğe 2200, Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na 14 bin adet maske temin edildi. Jandarma, polis ve muhtarlara yaklaşık 50 bin maske, 300 siperlik temin edildi. Muhtarlıklara el dezenfektanı aparatı takılarak düzenli olarak dezenfektan temin edildi. 50 binden fazla sosyal mesafe, maske ve temizlik gibi virüsten korunmada önemli bilgileri içeren broşür, afiş dağıtıldı. Salı ve Perşembe pazarlarında zabıta tarafından denetim yapıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşların yaşadıkları binalar dezenfekte edildi. Gemlik’te bulunan 820 cadde ve sokakta düzenli olarak yıkama gerçekleştirildi. Çocuk parkları ve oyun alanları düzenli olarak yıkandı. Kapalı ve açık Pazar yerleri, spor alanları, sağlık ocaklarının ve devlet hastanesinin bahçeleri, eğitimin devam ettiği okulların bahçeleri, çay bahçeleri, dernek lokalleri, berberler, otobüs terminali, otobüs ve taksiler dezenfekte edildi. Ayrıca Gemlik Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na beş araç tahsisi, 3500’den fazla ihtiyaç sahibi aileye erzak dağıtımı, sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde 65 yaş üzeri Gemliklilere ihtiyaç duydukları temel gıda maddelerinin temini ve çeşitli sosyal destek çalışmaları gerçekleştirildi.

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