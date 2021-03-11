Bursa için ziraî don uyarısı

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Bursa Valiliği, vatandaşları ziraî dona karşı uyardı.

Bursa Valiliği 12 Mart Cuma saat 00:00'dan 14 Mart Pazar günü saat 06:00'a kadar sürmesi beklenen uyarıda, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, ilimizde hafif şiddette ziraî don olayı beklendiğinden tarımla uğraşan vatandaşlarımızın meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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