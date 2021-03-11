3 kilogram bonzaiyi gömdüğü topraktan çıkartırken yakalandı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da toprağa gömdüğü 3 kilogram bonzaiyi çıkardığı sırada jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan N.Ö. (28) tutuklandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında N.Ö. (28) isimli şüpheliyi takibe aldı. 1 aylık takip ile şüphelinin, yüklü miktarda uyuşturucuyu sakladığı yerden alacağı saptandı. Huzur Mahallesi'ndeki bir tarlaya aracıyla giden N.Ö., toprağa gömülü 3 kilogram uyuşturucuyu çıkardığı sırada yakalandı.

Üzerinde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1000 TL ele geçirilen N.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-11 16:38:11



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