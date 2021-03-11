Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını doldurdu Gemlik polisinden hırsızlık operasyonu

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçe genelinde çeşitli zamanlarda meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayını çözdü. Ele geçirilen bisiklet, hurda eşya ve elektronik malzemeler polis karakolunun koridorlarını doldurdu.

Uzun süredir ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarını çözmek için titiz bir çalışma yürüten ekipler, tespit ettikleri 3 kişiyi yakın takibe aldı. Zanlıların evlerinde mahkeme kararı ile yapılan aramalarda, bisikletten saatlere, büyük ekran televizyonlardan bilgisayar monitörlerine, matkaplardan cep telefonlarına, elektronik terazilerden uydu alıcılarına, zeytin yağlarından projektörlere, bilgisayarlardan saç kurutma makinalarına kadar yüzlerce parça ürün ele geçirdi. Zanlılarla birlikte çok sayıda cep telefonu, silah ve bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Asayiş bürosu koridoruna serilen ve tek tek isimlendirilen malzemelerin sahiplerinin emniyete müracaat etmeleri istenildi. Göz altına alınan 3 zanlının sorgusu sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.