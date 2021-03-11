Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı



Kazım BULUT / GEMLİK, (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde farkı zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde zeytinyağından bilgisayara kadar çok sayıda çalıntı ürün ve eşya ele geçirildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçede yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli takibe alındı. Şüphelilerden birinin 2 ayrı adresinin de aralarında bulunduğu 4 farklı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 30 gram metanfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin TL bulundu. Ayrcı televizyon, bilgisayar, bisiklet, saat, zeytinyağı gibi çok sayıda çalıntı ürün ve eşya ele geçirildi. S.D, T.B. ve S.A. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-03-11 17:44:46



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