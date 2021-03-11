Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

DHA

Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı


Kazım BULUT / GEMLİK, (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde farkı zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.  Şüphelilerin adreslerinde zeytinyağından bilgisayara kadar çok sayıda çalıntı ürün ve eşya ele geçirildi.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçede yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli takibe alındı. Şüphelilerden birinin 2 ayrı adresinin de aralarında bulunduğu 4 farklı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 30 gram metanfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin TL bulundu. Ayrcı televizyon, bilgisayar, bisiklet, saat, zeytinyağı gibi çok sayıda çalıntı ürün ve eşya ele geçirildi. S.D, T.B. ve S.A. adlı şüpheliler gözaltına alındı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2021-03-11 17:44:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 2 ...
2 kadının marketteki kavgası, güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER 2 kadının marketteki kavgası, güvenlik kamerasında
Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını doldurdu Gemlik polisinden hırsızlık operasyonu
YEREL HABERLER Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını ...
İstiklâl Marşı böyle kabul edildi 100 yıl önce İstiklâl Marşı’nın kabul edildiği meclis oturumu, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde canlandırıldı
YEREL HABERLER İstiklâl Marşı böyle kabul edildi 100 yıl önce ...
İnegöl’de toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER İnegöl’de toplu sözleşme sevinci
Gömdüğü uyuşturucuyu çıkarırken yakalandı Özel ekip bir aydır adım adım onu izliyordu
YEREL HABERLER Gömdüğü uyuşturucuyu çıkarırken yakalandı Özel ekip ...
Bursa’da gömdüğü uyuşturucuyu çıkardığı sırada suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Bursa’da gömdüğü uyuşturucuyu çıkardığı sırada ...
3 kilogram bonzaiyi gömdüğü topraktan çıkartırken yakalandı
YEREL HABERLER 3 kilogram bonzaiyi gömdüğü topraktan çıkartırken ...
Aynada kendisini gören serçenin tepkisi sosyal medyada beğeni topladı
YEREL HABERLER Aynada kendisini gören serçenin tepkisi sosyal ...
Müşteri kılığında girdikleri markette 'tırnakçılık' yapmak istediler
YEREL HABERLER Müşteri kılığında girdikleri markette 'tırnakçılık' ...
Berber King Şenol Erdoğan: “Ünlü isimlerin saç ve sakalları benden soruluyor”
YEREL HABERLER Berber King Şenol Erdoğan: “Ünlü isimlerin saç ve ...
Hafta sonu Bursaray seferleri hakkında duyuru
YEREL HABERLER Hafta sonu Bursaray seferleri hakkında duyuru
Üniversite-sanayi iş birliğine bir imza daha
YEREL HABERLER Üniversite-sanayi iş birliğine bir imza daha
Uludağ'da yaban hayvanlar için yiyecek bırakıldı
YEREL HABERLER Uludağ'da yaban hayvanlar için yiyecek bırakıldı
Uludağ’a mart karı yağdı
YEREL HABERLER Uludağ’a mart karı yağdı
Bursa için ziraî don uyarısı
YEREL HABERLER Bursa için ziraî don uyarısı
Pandemiyle mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Pandemiyle mücadele sürüyor
Süper markette kadınların kavgası kameraya yansıdı Bu sefer kadına şiddet bir kadından geldi
YEREL HABERLER Süper markette kadınların kavgası kameraya yansıdı Bu ...
Yıldırım’da spor okulları açıldı
YEREL HABERLER Yıldırım’da spor okulları açıldı
Tohumluk Vakfı’ndan tarımda iş birliği teklifi
YEREL HABERLER Tohumluk Vakfı’ndan tarımda iş birliği teklifi
Acar: "İstiklâl Marşımızı, gelecek nesillere aktarmayı vazife bileceğiz"
YEREL HABERLER Acar: "İstiklâl Marşımızı, gelecek nesillere ...
Özhan'da anlamlı tören
YEREL HABERLER Özhan'da anlamlı tören
Bursaspor’da Ankaraspor maçı hazırlıkları yağmur altında gerçekleşti
YEREL HABERLER Bursaspor’da Ankaraspor maçı hazırlıkları yağmur ...
Başkan Tanır: ‘’Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız’’ Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tanır: ‘’Birliğimizi, beraberliğimizi ...