PFDK, Bursaspor kalecisi Ataberk Dadakdeniz’e 2 maç ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor’un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz’e, Boluspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza verdiğini açıkladı.
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz, PFDK’dan 2 maç ceza aldı. 21 yaşındaki file bekçisi geçtiğimiz hafta Boluspor’la oynanan maçta rakibine yaptığı sert faul sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. 'Rakip takım sporcusuna ciddi faul’ nedeniyle Ataberk, 2 maçtan men edildi. Buna göre Ataberk Dadakdeniz, Bursaspor’un oynayacağı Ankaraspor ve Adanaspor maçlarında forma giyemeyecek. TFF’den yapılan açıklama ise şöyle: “Bursaspor Kulübü sporcusu Mehmet Ataberk Dadakdeniz’in 07.03.2021 tarihinde oynanan Beypiliç BolusporBursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.