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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Bir yıllık pandemi süreci çocukları obez yaptı

İHA

(Özel) Bir yıllık pandemi süreci çocukları obez yaptı

Uzmanlar bir yıldır devam eden korona virüs pandemisinde evlerinde hareketsiz kalıp günlerinin büyük bir bölümünü bilgisayar başında geçiren çocukların çoğunda insülin direnci ve şişmanlığın baş gösterdiğini söyledi.
Burtom Özlüce Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Tarım, pandemi döneminin çocuklarda ne gibi etkiler bıraktığı hakkında önemli bilgiler verdi. Son bir yıldır bütün dünyada yaşanan COVID19 karantinaları kapsamında özellikle çocukların evde kalma sürelerinin arttığını, eğitimin online olarak yapılmasıyla bilgisayar başında geçirilen zamanın arttığını belirten Ayşe Tarım, "Bu sebeplerle çocukların enerji tüketimi azalırken, kaygı ve sıkıntının getirisi olarak abur cubur tüketimi artmıştır. Günler içinde azar azar artan yağ oranı, ayların geçmesiyle kendini dikkat çekici şekilde kilo artışıyla göstermeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak da muayeneye gelen çocuklarda artmış insülin direnci görülmeye başlanmıştır" dedi.
İnsülin direncinin sık acıkma, tatlı yeme isteği gibi belirtilerle ortaya çıktığını dile getiren Tarım, "Aileler bunu evde sıkıntıdan sürekli atıştırıyor gibi bir sebebe bağlayabilirler. Ama pandemi sürecindeki bu hareketsizlik sonucunda alınan kiloları, sadece sıkıntıdan atıştırmaya bağlayamayız. Mutlaka insülin direncini ekarte etmemiz gerekmektedir" dedi.
Tarım, insülin direncinin diğer belirtilerinin de yorgunluk, konsantrasyon kaybı, yemeklerden sonra uyuklama, karın şişliği ve gaz şikayetleri olduğuna dikkat çekerek, "Tedavide ana nokta beslenmenin düzenlenmesi ve spordur. Diyetteki basit şeker ve yağlardan uzak durmalıyız. Glisemik indeksi düşük gıdaları tercih etmeliyiz. Unlu ve şekerli gıdaların glisemik indeksi yüksektir. Kek, börek, poğaça, beyaz ekmek pirinç pilavı, makarna, tost gibi yiyeceklerden uzak durmamız, daha çok sebze, meyve, tam tahıl, kuru yemişler, kinoa, kara buğday gibi gıdaları öğünlerimize katmalıyız" diye konuştu.
Doktor Ayşe Tarım sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Beslenme planı çocuğun büyümesini engellemeyecek şekilde yaşına uygun kalori, protein, yağ ve şeker oranı hesaplanarak yapılmalıdır. Spor insülin direncini azaltıcı yönde etki eder. Günde 3060 dakika süren ritimli yürüyüş, bisiklet sürme, yüzme, ip atlama iyidir. Diyet ve spora ciddi uymasına rağmen tedaviye cevap vermeyen, kilo almaya devam eden büyük çocuk ve ergenlerde doktor kontrolünde ilaç tedavisi denenebilir. Çocukluk yaş grubunda fazla kilo alımının önüne geçmek için doğru beslenme, sporun hayat tarzı olarak kabul edilmesi, kemik sağlığında ve bağışıklık sistemimizde önemli rolü olan D vitamini eksikliğinin giderilmesi lazımdır."

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