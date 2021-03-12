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Bursa'da, metro istasyonlarının çatısına GES kuruldu

DHA

Bursa'da, metro istasyonlarının çatısına GES kuruldu


Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağındaki metro istasyonlarının harcadığı enerjiyi yenilenebilir enerjiden üretmek amacıyla metro istasyonlarının çatısına Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu. 2 istasyonla başlayan projenin toplamda 30 istasyonda uygulanacağını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Metrolarda tükettiğimiz elektriğin yüzde 47'sini bu panellerden karşılayacağız" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabilmesi için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Kent içerisinde bulunan metro istasyonlarının çatısına Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu. 2 istasyonda hayata geçirilen uygulamanın, 28 istasyonda da yapımı sürüyor. 30 metro istasyonunda kurulacak olan güneş panellerinden elde edilecek olan enerjiyle, 10 yılda 1 milyon 394 bin liralık enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.
Hayata geçirilen uygulamanın kent genelinde örnekleri olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Yenikent depolama alanındaki deponi gazından elde ettiğimiz 9.8 megavatlık enerjiyle yıllık 50 bin civarı hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Yine İnegöl'deki deponi gazından 2.4 megavattan 14 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Yeni yaptığımız yatırımla birlikte yaklaşık 7.8 megavattan yaklaşık 45 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak elektrik kazancımız söz konusu olacak. Hidroelektrik santralleriyle alakalı, akıp giden suyumuzdan elde ettiğimiz yatırımlar var. BUSKİ'deki elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini de yaptığımız yatırımlardan karşılıyoruz" dedi.
'METRODA HARCANAN ENERJİNİN YÜZDE 47'Sİ BU PANELLERDEN SAĞLANACAK'
2 metro istasyonunda hayata geçirilen uygulamanın toplamda 30 istasyonda uygulanacağını dile getiren Aktaş, "Bursa, metro ulaşımında önemli şehirlerden bir tanesi. Metro istasyonlarımızdaki 30 ayrı yerde 2 elektrik üretim merkezinin uygulamasını yaptık. Kalan 28 istasyonda devam ediyor. Burada elde ettiğimiz enerjiyle de ciddi kazanım sağlayacağız. Burada tamamen çatılarda iç bir çatıya zarar verilmeden gerekli uygulama yapıldıktan sonra, panellerin 25 yıl dayanma ömrü var. İlk 10 yıllık süreçte buradan yüzdemizi alacağız. 10 yıldan sonra sistem tamamen bize kalıyor. Bizim metrolarda tükettiğimiz elektriğin yüzde 47'lik kısmını karşılamak anlamına geliyor. Bu da bizim için ciddi bir kazanç. Çünkü önemli giderlerimizden bir tanesi de elektrik giderimiz. 30 metro istasyonumuzun tamamının çatısına bu uygulama yapılacak. Su fabrikamızın çatısında, belediye binalarımızın çatısında da aynı uygulamayı hayata geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
'ŞEHRİN HAVA KALİTESİ İÇİN DE ÖNEMLİ'
Yapılan yatırımla birlikte hem enerji tasarrufu hem enerji tasarrufu sağlanacağını hem de şehrin hava kalitesinin temiz olmasına yönelik önemli bir adım attıklarını belirten Aktaş şunları söyledi: "Enerji, ülkemiz için çok değerli ve kıymetli. Ülkemizin cari açık sebeplerinden bir tanesi. İklim değişikliğinin çok konuşulduğu, enerji tasarruflarının çok konuşulduğu ve yine enerjiye ulaşımın zorlaştığı bir ortam içerisinde hem maddi anlamda hem de şehrimizin hava kalitesi ve sağlığı açısından da yapılan yatırımların önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum."DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2021-03-12 11:25:50

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