BSMMMO’dan iş insanlarına ziyaret

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sekreteri Fatma Çil Eradaş ile birlikte Muhasebe Haftası ziyaret programları çerçevesinde, Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay'ı ziyaret etti.

BUSİAD Genel Koordinatörü Basri Tüfekçioğlu’nu da hazır bulunduğu ziyarette, meslek örgütü olarak hazırladıkları ‘Mali, Mesleki, Hukuki ve İdari Alanlara İlişkin Reform Önerileri’ kitapçığını BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay'a takdim eden Doğan Yılmaz, “Meslek camiamız, ülkemizin mali, mesleki, hukuki ve idari sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yapmayı ve ilgili tüm alanlarda öneriler sunmayı kamusal görev kabul etmektedir. Yapılması düşünülen ekonomi ve hukuk reformu kapsamında mali hukuk, mesleki sorunlarımız, vergi hukuku ve şirketler hukuku ile ilgili yapılacak çalışmaların yanı sıra vergi ve diğer gelirlerin toplanmasından sorumlu kuruluşlarımızın idari kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili önerilerimizi içeren bu çalışmanın, iş dünyasının saygıdeğer temsilcileri olan siz değerli paydaşlarımıza faydalı olmasını umut ediyoruz” dedi.

"İş kültürünün gelecek kuşaklara aktarımı çok önemli"

Mali müşavirlerin iş insanları ile olan iş ilişkilerinin konuşulduğu ziyarette, iki kurumun ortak yapabilecekleri etkinlikler de masaya yatırıldı. Ayrıca bağımsız denetçilik müessesinin önemi de vurgulanırken, BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, Türkiye için müteşebbis kavramının çok önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, iş kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasının da önemli olduğuna değinirken, iş insanları ile daha çok bir araya gelmeyi istediklerini ifade etti. Doğan Yılmaz, Oda olarak firmalar bünyesinde çalışan bağımlı meslek mensuplarına yönelik de çalışmaları olduğunu kaydederek, “İşletmeler bünyesinde bağımlı çalışan meslek mensuplarımız, çalıştıkları işletmeler için büyük bir değerdir. Bizler, Oda Yönetimi olarak bu değeri firma sahiplerine hatırlatmak ve meslektaşlarımızın çalıştıkları işletmelerde üstlendikleri sorumluluklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla işletme sahiplerine birer mektup hazırladık. Bu mektubu, elden teslim edemediğimiz tüm işletmelere posta yoluyla ulaştıracağız” dedi. Ziyaretin sonunda Yılmaz, BUSİAD Başkanı Türkay'a çini tabak hediye etti.

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