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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dündar, Odunpazarı Belediyesi’ni ziyaret etti

İHA

Başkan Dündar, Odunpazarı Belediyesi’ni ziyaret etti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında bir araya gelen iki başkan, yürüttükleri çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı ve Osmangazi’nin tarihi miras yönünden büyük benzerlik taşıdığını söyledi. Ziyareti için Başkan Dündar’a teşekkür eden Başkan Kurt, “Eskişehir’in iki merkez ilçesinden biri olan Odunpazarı, Geleneksel Anadolu Türk Mimarisi’nin en güzel örneklerinin yer aldığı bir ilçe. Bu yönüyle de birbirimize benziyoruz. Tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması da çok önemli. Bizler, 2005 yılında başlattığımız Odunpazarı Evleri’ni Yaşatma Projesi ile bu tarihi mirası gelecek nesillere aktarmak için ciddi çalışma gerçekleştirdik. Odun Pazarı Evleri’nin bulunduğu bölge, bugün Eskişehir’i ziyaret edenlerin mutlaka uğradığı bir yer oldu” dedi.
Konukseverliği için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, “Osmanlı’ya kurucu başkentlik yapmış Bursa’nın merkezinde yer alan Osmangazi, tarihi miras yönünden son derece zengin. Bu zenginliği ayağa kaldırmak, gelecek nesillere aktarmak için pek çok çalışma gerçekleştirdik. Bursa’nın ilk kurulduğu yer olan Hisar bölgesinde bir arkeopark çalışmamız var. Yine aynı bölgede etap etap yürüttüğümüz restorasyon ve cephe sağlıklaştırma çalışmalarımız var. Bunun yanı sıra, Bursa’nın fethedildiği günü anlatan 42 metre çatı açıklığı dünyanın en büyük tam panoramik müzesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni kazandırdık. Açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı müzemizi, 2 yıl içerisinde dünyanın 123 farklı ülkesinden 1 milyon 112 bin kişi ziyaret etti” diye konuştu. Başkan Dündar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u da, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne davet etti.
Başkanlık makamında karşılıklı hediye takdiminin ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, beraberindekilerle birlikte tarihi Odunpazarı Evleri’nin bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. Ziyarette kendilerine eşlik eden Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Demir’den proje hakkında bilgiler alan Başkan Dündar, Atatürk’ün Eskişehir ziyaretinde kaldığı ev olan Atatürk Evi Müzesi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı’nı ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Dündar’ın tarihi Odunpazarı gezisine, Odunpazarı Tanıtım Grubu adına Oral Büyüksarı da eşlik etti.

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