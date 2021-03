Canavarın ezip kaçtığı köpeğe belediye şefkati Gemlik’te yaralanan can dost Nilüfer’de sağlığına kavuştu

Gemlik’in Kumla Mahallesi’nde geçirdiği trafik kazası sonucu arka bacağında kırık tespit edilen sahipsiz köpek, Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde yapılan cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin can dostlara olan desteği, ilçe sınırları dışında da sürüyor. Sahipsiz hayvanların beslenme ve tedavilerine destek olan Nilüfer Belediyesi, güçten düşmüş veya yaralanan can dostları da Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde yapılan müdahalelerle sağlığına kavuşturuyor. Gemlik’in Kumla Mahallesi’nde geçirdiği kaza sonucu arka bacağı kırılan can dost da, Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde tedavi gördü. Kaza sonrası Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ilk müdahalesi yapılan sokak köpeğinin, radyografik muayenesinde arka bacağında kırık tespit edildi. Ardından Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçen Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yaralı can dostu Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne sevk etti. Nilüfer Belediyesi ve Gemlik Belediyesi veteriner hekimleri, birlikte gerçekleştirdikleri cerrahi operasyonla can dostun sağ kaval kemiğine (tibia distal) DCP plağı koyarak, operasyonu tamamladı. Tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşturulan can dost, daha sonra Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi.

