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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler spor tesislerinden indirimli yararlanacak

İHA

Öğrenciler spor tesislerinden indirimli yararlanacak

Yıldırım Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.
Gerçekleştirdiği kurumlar arası iş birliği ile halka en iyi hizmeti vermek için adım atan Yıldırım Belediyesi, ilçenin bilim, kültür ve spor yuvası olan Bursa Teknik Üniversitesi ile ortak çalışmaları arasına bir yenisini ekledi. Bursa Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen protokol imza törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir katıldı. Protokol kapsamında Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri ve personelinin yıl boyunca Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü’ne ait spor tesislerinden indirimli yararlanması amacıyla iş birliği gerçekleştirildi. Bu doğrultuda Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri ve personelleri, bir yıl boyunca Yıldırım Belediyesi’nin yarı olimpik yüzme havuzu, jimnastik salonu, ferdî oyun salonları, fitness merkezi, hamamsauna, squash salonu gibi birçok zengin ve modern imkânlarından indirimli faydalanabilecek.
Yıldırım’ın bir üniversite şehri olarak çehresinin değiştiğini ve kurumlar arası yapılan iş birliği ile ilçeye değer kattıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa Teknik Üniversitemiz ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Yıldırım bir üniversite şehri. Bursa Teknik Üniversitesi, iki kampüsü ve sosyal yaşam alanları ile birlikte Yıldırım’ın çehresini değiştiren en önemli değerlerimizden bir tanesi. Biz de bu doğrultuda Belediyemizin Spor Tesislerini, üniversitemizde eğitim gören gençlerimizin istifadesine sunmak amacıyla bir işbirliği protokolü gerçekleştirdik. Sporun, insanların sosyal yaşantılarına, okul ve iş hayatlarına doğrudan pozitif etki ettiğini görüyoruz. Çünkü spor sağlıklı yaşamın en büyük anahtarı. Biz de yerel yönetim olarak yarınlarımızın geleceği olan gençlerimize eğitimin yanında spor yapma imkanı tanıyarak sağlıklı ve başarılı yetişmelerine katkı sunmak istedik. Ben protokolümüzün ilçemize, üniversitemize ve öğrenci kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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