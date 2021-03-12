Belediye personelinden anlamlı klip 100. yıla özel klip

İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy için Yenişehir Belediyesi özel bir klip hazırladı. Klipte Belediye Başkanı Davut Aydın ve müdürler İstiklal Marşını seslendirdi.

İstiklâl Marşı, TBMM tarafından tam 100 yıl önce Türkiye'nin mill3i marşı olarak kabul edildi. İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılında Belediye Başkanı ve birim amirlerinin yer aldığı klip sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Başkan Davut Aydın, “İstiklâl Harbi, inancın teslimiyete direnişi, yumruğun çeliğe darbesi, Türklüğün esarete tokadı, yani hakkın batıla galebe çalmasıdır. İstiklâl Marşı ise bu galibiyet destanın büyük haykırışıdır. Aziz milletimizin mücadelesini ve bağımsızlığını vurgulayan, İstiklâl Marşı'mızın kabulünün 100. yıl dönümünü kutluyor, Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

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