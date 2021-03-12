Böbrek hastalığında erken teşhis hayat kurtarıyor

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Dünya Böbrek Günü dolayısıla açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de her 67 erişkinden birinde çeşitli safhada müzmin (kronik) böbrek hastalığı olduğu bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, "İnsanların hastalığının farkında olmaması yüzünden son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve hayat kalitesi bozulmaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının yüzde 10'un altında olduğunu göstermiştir. Hastalık son dönem böbrek yetmezliği safhasına ilerlemekte, engellilik ve ölüm oranlarının artmasına sebep olmaktadır" diye konuştu.

Müzmin böbrek rahatsızlığından korunmak için düzenli olarak yapılan egzersizin ve sağlıklı beslenmenin önemli olduğunun altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, "Bunun yanında yeterli sıvı alımına dikkat etmeli, tuzu da olabildiğince azaltmalıyız. Ağrı kesici ilaçlardan olabildiğince kaçınmalıyız. Sigarayı bırakmak, birçok hastalığın önüne geçebileceği gibi, böbrek hastalıklarından korunmada da oldukça önemli bir yere sahiptir. Kan basıncınızı ve kan şekerinizi düzenli olarak ölçtürmeniz ayrıca en önemlisi risk grubunda iseniz böbreklerinizi düzenli olarak kontrol ettirmeniz gerekmektedir" şeklinde konuştu.

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