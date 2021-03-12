Karacabey topraksız tarımda örnek olacak

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Harmanlı Mahallesi’nde kapalı bir alanda kurdukları sistemle topraksız tarım yapan serayı ziyaret etti.

3T vizyonu çerçevesinde örnek girişimlerin ve projelerin hayata geçirildiği Karacabey’de, tarımda yenilikçi uygulamalar tüm hızıyla devam ediyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Harmanlı Mahallesi’nde kapalı bir alanda kurdukları sistemle topraksız tarım yapan serayı ziyaret etti.

‘Nerede tarım orada varım’ diyerek, tarımla ilgili hassasiyetlerini her fırsatta dile getiren Özkan, bu uygulamanın gelecek nesillere örnek bir proje ve kazanç kapısı olabileceğinin altını çizdi.

Başkan Özkan, topraksız tarım yapılan seraya gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, “Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak nitelendirilen Karacabey’de, alternatif ürün çalışmaları devam ediyor. İlçemizde pek çok ürün yetiştirilmekle birlikte, Harmanlı Mahallemizde kapalı alanda, serada, topraksız tarım uygulamasını Yusuf Arı isimli girişimcimiz gerçekleştirmiş vaziyette. Akdeniz marulu ile normal marullar, bu yeni sistem ile üretilmekte. Biz, bu çalışmaların başarılı olmasını temenni ediyoruz. Kendi aile eşrafından Ziraat Mühendisi Yasemin Arı ile eşi Mücahit Arı’nın kontrolünde ilmî olarak yapılan bu çalışmalar, inşallah bölgemize örnek olacak bir çalışma hâline gelecek. Topraksız tarım uygulaması kapalı serada gerçekleşiyor. Olumlu sonuçlar diğer üreticilerimizle, müstahsillerimizle paylaşıldığı takdirde, bunlar vatandaşlarımıza örnek olacak ve yeni bir gelir kapısı kendiliğinden oluşmuş olacak. Biz, üreticilerimize bereketli ve bol kazançlar diliyoruz” dedi.

Avrupa’da gördü, Karacabey’de uygulamaya aldı

Sera sahiplerinden Yusuf Arı ise yaptığı açıklamada, “Bu topraksız tarım işini oğlum başlattı. Avrupa’da gitti, gördü bu sistemi. ‘Ben bunu yapacağım’ dedi. Bizden yer göstermemizi istedi ve işin başına çocuklar geçti. Biz hiç karışmadık. Tüm projesini kendisi çizdi, sistemi kendisi sağladı. Biz de alt yapı, güvenlik gibi desteklerle onlara destek oluyoruz” dedi.

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