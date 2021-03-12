Sağlık çalışanlarının adı bu parkta yaşatılacak

Nilüfer Belediyesi, pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının adını yaşatmak üzere bir park projesini hayata geçiriyor.

29 Ekim Mahallesi’ndeki Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerindeki alanda hayata geçirilecek olan park, koronavirüs pandemisi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hatırasını yaşatacak. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yaklaşık 3 bin metrekare alanda yapılacak park düzenlemesinin detaylarını, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkan, 29 Ekim Mahallesi Muhtarı İsmail Keskin ve çok sayıda konuğun da katıldığı basın açıklamasında paylaştı.

İnsanlık tarihinin olağanüstü dönemlerinden birinin yaşandığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, koronavirüs pandemisi sebebiyle dünya genelinde 3 milyon, Türkiye’de de 385’i sağlık emekçisi olmak üzere 30 bin insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Başkan Turgay Erdem, toplum sağlığı için topyekûn bir savaşın içinde mücadele eden sağlık emekçilerine olan şükran duygularını ifade etmek için 29 Ekim Mahallesi’nde yapılacak olan parkı, pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlıkçılara adadıklarını ifade etti. Başkan Erdem, “İşini yaparken virüse yakalanan 385 sağlık emekçisi hayatını kaybetti. Bu sürecin savaşçıları diyebileceğimiz sağlık emekçileri fedakârca çalışıyorlar. Bunun, onlara duyduğumuz minnetten ve sevgiden başka karşılığı yok. Bu park alanında yapılacak bir anıta 385 sağlık emekçisinin adını yazarak, tarihe bir not düşmek ve onların adını ölümsüzleştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Dr. Refik Saydam Sağlıkçılar Parkı”nın ismini de yine sağlıkçılarla birlikte belirlediklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Parkın ismini, Bursa Tabip Odası’nın teklifiyle belirledik. Böylece, Cumhuriyet döneminin ilk Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam’ın ismi de, parkımızda yaşatılacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.