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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler 100 yıllık vefa ile yazacak

İHA

Gençler 100 yıllık vefa ile yazacak

Osmangazi Belediyesi, İstiklâl Marşı’nın kabul edilişinin 100. yılı münasebetiyle mektup yarışması düzenliyor.
Osmangazi Belediyesi, İstiklâl Marşı’nın 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 100. yılını kutlayacak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘İstiklâl Marşı 100. Yıl Şöleni’ adı altında düzenleyecekleri faaliyetlerin detaylarını Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı. İstiklâl Marşı yılı olarak kabul edilen 2021 yılında birbirinden anlamlı etkinliklere imza atacaklarını ifade eden Başkan Dündar, İstiklâl Marşı’nın yalnızca Türk Milleti için değil ümmet için önemli bir marş olduğuna vurgu yaptı.
İstiklâl Marşı’nın ‘oturup bir marş yazalım’ düşüncesi ile ortaya çıkmadığına dikkat çeken Başkan Dündar, “İstiklâl Marşı, Türk ve Müslüman düşmanı emperyalist güçlerin, bu ülkeyi ve bu milleti yok etmek için geldiği bir ortamda, bu milletin ayağa kalkması ve destansı bir mücadele vererek bağımsızlığını kazanması sonucunda ortaya çıkmış bir marştır. Yaşanan onlarca savaş ve verilen yüzbinlerce şehit sonrasında yazılmıştır ki Mehmet Akif Ersoy, ‘Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın’ demiştir. Bu dünya var oldukça bizim emperyalist güçlere karşı mücadelemiz devam edecek. Ülkemize ve milletimize karşı yapılanları dün gördük, bugün görüyoruz, yarın da göreceğiz. 100 yıl önceki emperyalist ülkelerin zihniyeti günümüzde de devam ediyor. PKK terörü, Irak ve Suriye’de yaşananlar, 15 Temmuz Darbe Girişimi, hep bu zihniyetin birer mahsulü” dedi.
Osmangazi Belediyesi olarak İstiklâl Marşı yılı olarak kabul edilen 2021 yılında birbirinden önemli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Başkan Dündar, “Bunların ilki olan ‘Gençlerden Ersoy’a Mektup’ yarışmasını bugün itibari ile başlatıyoruz. Bugünün Türkiye’sinde gençlerimizin Mehmet Akif hakkındaki düşüncelerini bizler de oldukça merak ediyoruz. Bu etkinliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Yazarlar Birliği Bursa Şubesi katkılarıyla gerçekleştireceğiz. Yarışma, iki farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek. 1518 ve 1929 yaş arası gençlerimiz yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya başvurular, 12 Mart12 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvuruyla ilgili detaylı bilgiler ise, www.osmangazi.bel.tr adresinden ve sosyal medya hesaplarımızdan ilan edilecek. Jüri üyelerimiz başta Sayın Mustafa Kara olmak üzere, Mustafa Baki Efe, Metin Önal Mengüşoğlu, İhsan Deniz, Uygar Umut ve Mustafa Muharrem Tüfekçi’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren yarışmacılara verilecek olan ödülleri de açıklayan Başkan Dündar, “1518 yaş grubu kategorisinde birinciye tablet, ikinciye 500 TL’lik kitap hediye çeki, üçüncüye ise akıllı bilekli ile ödüllendirilecek. 1929 yaş grubu kategorisinde ise birinciye diz üstü bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye ise akıllı saat verilecek. Her iki yaş grubunda da mansiyon ödülleri kol saati ve kitap seti olarak belirlenirken, ayrıca dereceye giren her yarışmacıya "Dünya Klasiklerinden" oluşan kitap seti hediye edilecek. Mayıs ayı sonunda kazananları ilan edeceğimiz yarışmamızın ödül töreni gerçekleştirilecek” dedi.
İstiklâl Marşı 100. Yıl Şöleni adı altında 2021 yılı süresince düzenleyecekleri faaliyetleri de açıklayan Başkan Dündar, “Haziran ayında drama eğitimini bizden alan gençler ile ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı’ konulu bir tiyatro oyunu sahnelenecek. Temmuz ayında sosyal medya hesaplarımızdan yayınlayacağımız ve İstiklal Marşımızın her kıtasını farklı bir isimle ele alacağımız “10 Kıta 10 Yorum” programı düzenlenecek. Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan Bursa’daki ortaokul öğrencileri arasında “İstiklal Marşı Temalı Resim Yarışması” düzenlenecek. Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde de pandemi koşullarına göre İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu söyleşi ve konferanslar gerçekleştirilecek. Ben şimdiden yarışmalara katılacak olan yarışmacılara başarılar diliyorum” diye konuştu.

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