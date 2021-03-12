Oto kurtarıcı kaza yaptı: 1 yaralı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) BURSA'nın Karacabey ilçesinde kontrolden çıkan oto kurtarıcının şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.Kaza, sabaha karşı Bursa-Balıkesir yolu üzerinde Bursa istikametinin 65. kilometresinde meydana geldi. Olcay T. idaresindeki 41 KF 736 plakalı oto kurtarıcı, Balıkesir'den Bursa yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üzerinde taşıdığı araçla birlikte devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Olcay T., olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2021-03-12 14:58:58



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