Bayramiç’in elmasının da, Gemlik’in zeytinin de derdi aynı

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Çanakkale’nin Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ve Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Sadık Göğüsgeren’i ağırladı.

Görüşmede her iki ilçenin ziraî faaliyetleri ön plana çıkarken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Gemlik’te tarıma verdikleri desteğin artarak devam edeceğini ifade etti ve Türkiye’de yerel yönetimlerin tarıma verdikleri desteğin her sene artarak devam etmesinin önemine değindi.

Sertaslan, “Belediyeler olarak tarımı desteklememiz gerekiyor. Çiftçilerimiz girdi maliyetlerden dolayı sıkıntılı süreçler yaşıyor. Geçen sene ilçemizde bir dolu yağışı gerçekleşti. Bu dolu yağışı nedeniyle Kuml, Karacali ve Narlı köylerinde zeytinlerimiz döküldü. Bu zeytinleri 2 liradan satın almaya kalktılar. Biz belediyece sürece müdahil olarak tonlarca zeytin aldık ve bu zeytinlerden yağ elde ettik” ifadelerini kullandı.

“Gemlik zeytini kooperatiflerimizin desteğiyle adını daha çok duyuracak”

Tarımda kooperatifleşmenin önemini vurgulayan Başkan Sertaslan, “Tarımda kooperatifleşme her zaman geri planda kalmış. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana tarımsal kalkınma kooperatiflerimize desteğimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu kooperatiflerimiz ileride Gemlik zeytinimizi İstanbul gibi metropol kentlerimizde satmaya başlayacak. Türkiye ve Dünya’da zeytin denince akla gelen markalardan biri olan Gemlik zeytini, kooperatiflerimizin desteğiyle adını daha çok duyuracak. Bizde Bayramiçli üreticilerin ürettiği elmalardan satın almayı isteriz” dedi.

“Bayramiç’in elması Türkiye genelinde bir pazar payına sahip”

Bayramiç’in tarım ve hayvancılık konusundaki potansiyelinden bahseden Çanakkale Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, yeni bir kooperatif kurduklarını ve bu kooperatifle üreticilerin ürettikleri ürünleri değerlendirmek istediklerini ifade ederken, “Bayramiç’in elması Türkiye genelinde bir pazar payına sahip” dedi.

