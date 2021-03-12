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Whatsapp üzerinden İstiklal Marşı okuma yarışı Başkan Mustafa Işık: “Gençlerimiz İstiklal Marşı’nın anlamını iyi kavramalı”

İHA

Whatsapp üzerinden İstiklal Marşı okuma yarışı Başkan Mustafa Işık: “Gençlerimiz İstiklal Marşı’nın anlamını iyi kavramalı”

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Gürsu Belediyesi’nce İstiklal Marşı okuma yarışması düzenlendi.
12 Mart 1921’de TBMM’de kabul edilen ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız’ın kabulünün 100. yıldönümü dolayısıyla, Gürsu Belediyesi’nce, İstiklal Marşı okuma yarışması düzenlendi.
Whatsap üzerinden gönderilen videolarla yarışmaya katılan 1462 öğrencinin videoları, öğretmenler tarafından yapılan değerlendirmeyle derecelendirilerek, dereceye girenler belirlendi.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bağımsızlığımızın en büyük simgelerinden olan İstiklal Marşımız’ın kabulünün 100. yılını kutladığımız bugün, bu şanlı marşı ülkemize emanet eden Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve minnetle anıyoruz. İstiklal Marşı’mızı, kalplerindeki sevgi ve coşkuyla hissederek okuyup, yarışmamıza katılan 1462 öğrencimizi tebrik ediyorum. Bu topraklar uğrunda savaşarak, İstiklal Marşımız’a ruh veren şehit ve gazilerimizi de anarak emanetlerine sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Emanete sahip çıkacak olan gençlerimizin İstiklal Marşı’mızın anlamını iyi kavraması gelecek nesillere bu maneviyatı aktarması ülkemizin ilelebet payidar olması için büyük önem taşımakta” dedi.
Gürsu İMKB Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında gerçekleşen yarışmada, birincilere tablet, ikincilere bisiklet, üçüncülere akıllı saat hediye edildi. Yarışmaya katılan 1462 öğrenci düzenlenecek Bursa gezisine katılmaya hak kazandı.

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