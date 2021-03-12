Bursa' nın Kestel ilçesi Barakfaki mevkiiinde freni boşalan Tır ın, önünde seyreden araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevkedildi
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa
2021-03-12 17:53:20
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