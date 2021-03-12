Bursaspor’da Ankaraspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 26. haftasında karşı karşıya geleceği Ankaraspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig’in 26. haftasında sahasında Pazar akşamı saat 19.00’da Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres ile devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde taktik çalışma yapıldı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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