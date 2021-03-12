Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa' nın Kestel ilçesi Barakfaki mevkisinde meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9' u ağır 21 kişinin yaralandığını açıkladı..

DHA-Flaş Haber Türkiye-Bursa

2021-03-12 18:32:42



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