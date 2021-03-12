Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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KAZA YERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde freni boşalan TIR, önündeki birçok aracı altına alarak sürükledi. Kaza yerindeki incelemenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursa Valisi Yakup Canbolat, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9'u ağır 21 kişinin de yaralandığını söyledi. Feci kazanın yaşandığı otoyol, drone ile havadan görüntülendi. Semih ŞAHİN/ BURSA (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-03-12 19:45:27



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