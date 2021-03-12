Savaş alanına dönen kaza alanı havadan görüntülendi

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Bursa’da freni patlayan tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan görüntülendi.

Kaza, BursaAnkara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İnegöl istikametinden gelen tır, freni patlayınca önündeki araçlara çarptıktan sonra bariyerleri de aşıp karşı şeride geçti. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9’u ağır 21 kişi de yaralandı.

Yaklaşık 50 metre sonra durabilen tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan görüntülendi.

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