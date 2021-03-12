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ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu ve Semih Ural olduğu belirlendi. Çift yönlü olarak yaklaşık 4 saattir kapalı olan BursaAnkara karayolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte tek şeritten trafiğe açıldı. Ekiplerin yol üzerindeki temizlik çalışmaları devam ediyor.Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Semih ŞAHİN

2021-03-12 21:06:20



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