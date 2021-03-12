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Bursa-Ankara yolu trafiğe açıldı 3 kişinin öldüğü 21 kişinin yaralandığı kazada trafiğe kapanan yol açıldı

İHA

Bursa-Ankara yolu trafiğe açıldı 3 kişinin öldüğü 21 kişinin yaralandığı kazada trafiğe kapanan yol açıldı

Bursa'da 3 kişinin öldüğü 21 kişinin yaralandığı kazanın ardından trafiğe kapanan BursaAnkara yolu ulaşıma açıldı.
Bursa'da freni patlayan tır dehşet saçtı. BursaAnkara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde saat 17.30 sıralarında yolun karşı şeridine geçen tır, önüne gelen araçları biçti. Onlarca aracın hurdaya döndüğü kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Onlara aracın hurdaya döndüğü kazada anayol, savaş alanına döndü. Kazanın ardından 2.5 saat trafiğe kapanan BursaAnkara yolu kazaya karışan araçların aracın kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

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