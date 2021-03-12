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TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen kazada 3 kişinin ölümüne, 21 kişinin de yaralanmasına neden olan TIR'ın sürücüsü Faruk E., gözaltına alındı. Sürücü hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Derya EVREN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Derya EVREN

2021-03-12 21:30:23



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